Елена Левченко подписала контракт с "Панатинаикосом"





"Почти 2 ГОДА ... боль ... страх ... сомнения ... разочарование за разочарованием ... усталость ... предательство ... чувство отказа ... падение и вставание снова и снова. .. Тюрьма ... Ковид - Я пережила все. Это моя ИСТИНА и моя ИСТОРИЯ, которую я продолжаю писать. Но без этих чувств и переживаний я бы не узнала, кто такой Бог, что такое настоящая Вера, что такое Любовь, Прощение, Терпение и Благодарность. Каково это — столкнуться со страхом, когда все двери заперты, и ты не можешь сбежать. Когда быть СИЛЬНЫМ — твой единственный выход.





Когда люди сомневались во мне, я работала еще усерднее. Когда мне говорили, что я больше не буду играть, я не слушала. И когда мне сказали забыть об этом и идти дальше, я прислушалась к своему сердцу и никогда не теряла веры.





Это был долгий путь, но сейчас я здесь. Я счастлива и благодарна за то, что являюсь частью семьи "Панатинаикоса" . Спасибо, что пригласили меня!" — написала Елена в Instagram.







