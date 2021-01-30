+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Хачериди заявил, что покинул брестское «Динамо»: «Клуб еще остался должен приличную сумму»

33-летний украинский защитник Евгений Хачериди сообщил, что расстался с брестским «Динамо».

Футболист подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что стороны должны еще уладить все нюансы при расторжении контракта. Клуб еще не до конца рассчитался с Хачериди.

– Я покинул «Динамо-Брест». Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим, что будет дальше.

– Брестское «Динамо» с вами полностью рассчиталось?

– Нет, они остались мне должны. Сумму называть не буду, но она приличная.

– Обещают погасить задолженность?

– Да, мы ждем. Хотим решить вопрос по-хорошему.

– Если не получится, то пойдете в суд?

– Все возможно, – сказал Хачериди.

Напомним, футболист пополнил ряды брестчан в январе прошлого года, подписав двухлетний контракт. Ранее сообщалось о том, что зарплата украинца в «Динамо» составляла 450 тыс в год (37,5 тыс в месяц).

Всего защитник провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и завоевал Суперкубок Беларуси.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]