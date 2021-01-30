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Николай Козеко в больнице

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу заболел коронавирусом и сейчас находится в больнице.


В августе прошлого года Николай Козеко занял принципиальную позицию и высказался против насилия и фальсификаций во время выборов. Тренера поддержали и многие его воспитанники, спортсмены из национальной команды. в итоге в сентябре Николая Ивановича лишили именной стипендии, в ноябре не взяли на выездной сбор национальной команды по фристайлу в Финляндию.

После этого спортсмены написали письмо министру спорта Сергею Ковальчуку, в котором поддержали наставника. Фристайлисты отметили, что последние события вокруг команды негативно сказываются на атмосфере в сборной. Среди этих событий помимо невключения тренера в выездной состав на сбор отмечалась также ситуация с чемпионкой мира Александрой Романовской, отмена выплат по стипендии Николаю Козеко, а также уменьшение выплат всем стипендиатам команды.

Кстати, на этапе Кубка мира в Финляндии белорусские спортсмены не завоевали ни одной медали.

- Сейчас нахожусь в больнице, - рассказал Николай Казеко ”Народной Воле". - В конце прошлой недели почувствовал себя очень плохо: слабость, температура, были другие симптомы, которые указывали, что заболел коронавирусом.

Пять дней был дома, думал, что сам очнусь, но становилось все хуже, а потому пришлось вызывать “скорую”. Приехали медики, сделали тест, который и показал положительный результат. Правда, на выходных в больницу не попал, а потому отправился туда в начале этой недели. Сейчас делают капельницы, дают какие-то препараты.

- Как себя чувствуете?

- Лучше, чем раньше, хотя пока не читаю, не смотрю телевизор. Немного не до этого.

- В последнее время вы с командой не работали?

- Да меня же отлучили от команды по известным причинам. Но все равно считаюсь главным тренером, хожу на работу. А с командой сейчас работают мои ученики и коллеги.

- Как вам выступление белорусов на первых этапах?

- Скажем так: неоднозначное. Хотя, чтобы что-то анализировать, нужно находиться в сборной рядом со спортсменами, а не на расстоянии.

- Вы будете еще работать со сборной?

- Давайте не будем бежать впереди лошади. Прежде всего надо со здоровьем разобраться.
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