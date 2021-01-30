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Без Козеко, Романовской и зрителей. В Раубичах пройдет этап Кубка мира по фристайлу

30 января в Раубичах пройдет этап Кубка мира по фристайлу. Изначально он был запланирован на 13 февраля, однако в декабре Международный лыжный союз принял решение о его переносе в связи с изменениями международного соревновательного календаря из-за пандемии коронавируса. Соответственно, второй соревновательный день по синхронным прыжкам перенесен с 14 февраля на 31 января.



За медали турнира поборются фристайлисты из 11 стран, включая США, Канаду, Австралию, Россию.

Квалификация стартует в 16:35, в финальные попытки начнутся в 19:00.

Соревнования в Раубичах пройдут без зрителей, их трансляцию предлагает канал "Беларусь 5".

Сборная Беларуси: Анна Гуськова, Алла Цупер, Анастасия Андрианова, Павел Дик, Дмитрий Мазуркевич, Максим Густик, Игорь Дребенков, Макар Митрофанов, Станислав Гладченко, Андрей Кузьмин, Вячеслав Тимерцев, Валерия Болматова и Анна Деруго.

Александра Романовская находится на больничном, продолжая восстановление после операции на колене. Ранее чемпионка мира заявляла, что приказ на ее увольнение уже подписан. Срок действия больничного листа Романовской истекает 3 февраля.

Николай Козеко, все еще являющийся главным тренером национальной команды, не будет присутствовать на домашнем этапе Кубка мира в Раубичах из-за того, что находится в больнице с коронавирусом.

При этом tut.by отмечает, что в текущем сезоне Козеко ни разу не выезжал с белорусской командой на этапы Кубка мира и сборы.
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