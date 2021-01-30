







За медали турнира поборются фристайлисты из 11 стран, включая США, Канаду, Австралию, Россию.





Квалификация стартует в 16:35, в финальные попытки начнутся в 19:00.





Соревнования в Раубичах пройдут без зрителей, их трансляцию предлагает канал "Беларусь 5".





Сборная Беларуси: Анна Гуськова, Алла Цупер, Анастасия Андрианова, Павел Дик, Дмитрий Мазуркевич, Максим Густик, Игорь Дребенков, Макар Митрофанов, Станислав Гладченко, Андрей Кузьмин, Вячеслав Тимерцев, Валерия Болматова и Анна Деруго.





Александра Романовская находится на больничном, продолжая восстановление после операции на колене. Ранее чемпионка мира заявляла, что приказ на ее увольнение уже подписан. Срок действия больничного листа Романовской истекает 3 февраля.





Николай Козеко, все еще являющийся главным тренером национальной команды, не будет присутствовать на домашнем этапе Кубка мира в Раубичах из-за того, что находится в больнице с коронавирусом.



