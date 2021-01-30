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Николай Ходасевич: Так показательно убивать БАТЭ - верх цинизма

Белорусский журналист Николай Ходасевич отреагировал на ситуацию, в которой оказался БАТЭ. В то время, как конкуренты "желто-синих" тренируются на заграничных сборах, борисовчане вынуждены готовится к сезону дома.


"Так показательно убивать БАТЭ третий год кряду — верх цинизма, надо признаться.

Понимаете, здесь дело не в том, что кому-то можно проводить сборы за пределами страны, а кому-то нельзя. И даже не вмешиваюсь в обсуждение, есть у нас надлежащие условия для работы зимой или нет? Дело в том, что когда все решено, составлена программа тренировок, намечены спарринги, вот-вот вылет — тебе жестко бьют по яйцам. Низя — и все! То есть ситуация. к которой невозможно подготовиться. Ее даже оперативно адекватно нельзя переиграть.

Это же не бар сменить по дороге, дескать, передумал и пойду в другой, шеф, поворачивай коней!

И вот выходит, что у Жуковского нет всего сразу — спаррингов вообще, теплого манежа для тренировок, когда за окном мороз. Потому что все расписано — одни играют, другие тренируются.

Так вот, сообщить отмену в последний момент — это и есть подлость. Или даже месть.

Что-то мне подсказывает, что ситуация будет подкидывать по сезону эмоции солидарности с БАТЭ, потому что с ним поступают сейчас как минимум несправедливо", — написал Ходасевич в телеграм-канале.
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