Николай Ходасевич: Так показательно убивать БАТЭ - верх цинизма





"Так показательно убивать БАТЭ третий год кряду — верх цинизма, надо признаться.





Понимаете, здесь дело не в том, что кому-то можно проводить сборы за пределами страны, а кому-то нельзя. И даже не вмешиваюсь в обсуждение, есть у нас надлежащие условия для работы зимой или нет? Дело в том, что когда все решено, составлена программа тренировок, намечены спарринги, вот-вот вылет — тебе жестко бьют по яйцам. Низя — и все! То есть ситуация. к которой невозможно подготовиться. Ее даже оперативно адекватно нельзя переиграть.





Это же не бар сменить по дороге, дескать, передумал и пойду в другой, шеф, поворачивай коней!





И вот выходит, что у Жуковского нет всего сразу — спаррингов вообще, теплого манежа для тренировок, когда за окном мороз. Потому что все расписано — одни играют, другие тренируются.





Так вот, сообщить отмену в последний момент — это и есть подлость. Или даже месть.





Что-то мне подсказывает, что ситуация будет подкидывать по сезону эмоции солидарности с БАТЭ, потому что с ним поступают сейчас как минимум несправедливо", — написал Ходасевич в телеграм-канале.



