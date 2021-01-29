Долидович о возможном признании БЧБ-флага экстремистским: Значит ли это, что я фашист, раз выступал под этим стягом?
Знаменитый белорусский лыжник Сергей Долидович прокоммментировал информацию генпрокуратуры о том, что БЧБ-флаг могут признать экстремистским.
"На тему флага. Если признают БЧБ-флаг экстремистским (ничему не удивлюсь) значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады – рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?" – написал Долидович в своем фэйсбуке.
"Белорусский партизан"
23:11 29/01/2021
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