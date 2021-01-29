Андрей Кравченко и Яна Максимова. Фото из личного архива Яны Максимовой





Отметим, что в четверг Яна Максимова стала чемпионкой Беларуси в пятиборье. Также Яна — супруга известного легкоатлета Андрея Кравченко, который также подписал письмо свободных спортсменов.





Всего в списке сейчас 2050 подписантов. В их числе Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Наталья Зверева, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Татьяна Троина, Илья Шкурин, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Елена Левченко, Александр Крутиков, Артур Удрис, Ольга Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Сергей Штанюк, Андрей Островский, Сергей Герасимец, Владимир Ваткин, Александр Лухвич, Наталья Марченко, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.

