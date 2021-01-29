Хоккеисты минского "Динамо" дома проиграли ЦСКА — 2:4

29 января хоккеисты минского "Динамо" принимали на своей площадке гостей из московского ЦСКА. Игра закончилась со счётом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу гостей.