+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Хоккеисты минского "Динамо" дома проиграли ЦСКА — 2:4

29 января хоккеисты минского "Динамо" принимали на своей площадке гостей из московского ЦСКА. Игра закончилась со счётом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу гостей.

Минские динамовцы проиграли ЦСКА / TUT.by​

Счёт в игре открыли "зубры": шайбу на 14-й минуте забил Алексей Протас. Лишь во втором периоде армейцы сумели сравнять счёт. А вот последняя треть матча стала для динамовцев роковой: они пропустили три шайбы. Лишь на последней минуте встречи Артём Демков сумел забить в ворота ЦСКА ещё один гол, передает "Еврорадио".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]