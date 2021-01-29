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28 человек представят спорт на Всебелорусском собрании. Среди них — Капский и Мирончик-Иванова

Министерство спорта и туризма опубликовало список 28 делегатов на Всебелорусское народное собрание от спортивной отрасли, пишет SPORT.TUT.BY

Фото: пресс-служба президента

В их число вошли руководитель ФК БАТЭ Андрей Капский, призеры Олимпиад Сергей Новиков, Наталья Цилинская, Анастасия Прокопенко, Антонина Кошель. Полностью список выглядит следующим образом.

Брестская область

1. Попенко Александр Николаевич -тренер-преподаватель Брестского областного ЦОР по гребле

2. Исаченко Борис Валентинович, тренер-преподаватель СДЮШОР по стрельбе из лука

3. Остапук Сергей Васильевич, тренер-преподаватель по легкой атлетике СДЮШОР (г. Малорита)

4. Лойша Ирина Николаевна, директор ДЮСШ по акробатике (г. Барановичи)

5. Цыганчук Наталья Николаевна, тренер-преподаватель ДЮСШ по акробатике (г. Барановичи)

6. Невдах Александр Владимирович, директор ДЮСШ (г. Столин)

7. Грачев Дмитрий Игоревич, тренер-преподаватель спортивного клуба «Эдельвейс"(г. Пинск)

8. Кобринец Михаил Степанович, директор ДЮСШ ФК «Пинск»

Могилевская область

1. Новиков Сергей Валентинович, начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома

2. Свистунов Михаил Николаевич, директор Костюковичского физкультурно-оздоровительного центра «Физкультура и здоровье»

3. Королев Владимир Иванович, директор Горецкой детско-юношеской спортивной школы

4. Бельский Павел Дмитриевич, директор Бобруйского государственного училища олимпийского резерва

5. Лукомский Евгений Александрович, директор СДЮШОР № 3 (г. Бобруйск)

Минская область

1. Кураш Алексей Александрович, спортсмен волейбольного клуба «Шахтер»

2. Негода Максим Юрьевич, спортсмен-инструктор РЦОП «Стайки»

3. Кошель Антонина Владимировна, председатель БОО «Ветераны физической культуры и спорта»

4. Капский Андрей Анатольевич, председатель правления ФК «БАТЭ»

5. Мирончик-Иванова Анастасия Сергеевна, спортсмен-инструктор РПЦОП по легкой атлетике

Гомельская область

1. Помазова Татьяна Александровна, начальник отдела образования спорта и туризма Ветковского РИК

2. Силкина Ольга Владимировна, спортсмен-инструктор «РЦОП по водным видам спорта»,

3. Серков Александр Владимирович, заведующий Гомельским государственным училищем олимпийского резерва

Гродненская область
1. Урбанович Александра Сергеевна, инструктор-методист СДЮШОР № 2 (г.Лида)

Витебская область
1. Воронцов Игорь Валерьевич, тренер-преподаватель по легкой атлетике «Витебское УОР»

2. Санникова Елена Сергеевна, тренер-преподаватель по лыжным гонкам СДЮШОР № 2 (г. Новополоцк)

Минск

1. Цилинская Наталья Валерьевна, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта

2. Головинский Дмитрий Сергеевич, тренер-преподаватель по гребле «ЦОР по гребле»

3. Прокопенко Анастасия Валерьевна, спортсмен-инструктор «РЦОП по водным видам спорта

4. Журавкина Елена Семеновна, директор физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Первомайского района г. Минска
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