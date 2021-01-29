«Помните классный советский мультик «Маугли»? Там один персонаж говорил: «а мы пойдём на север». Вчера министр спорта озвучил положение дел в футболе. После комментария Вергейчика становится яснее картина, кто наполнял доклад тезисами. Постоянная месть БАТЭ, зависть к нищему «Энергетику», расставлять себе подобных на должности – цели этого персонажа .Как-то не озвучен вред от агентов, и как навредил сегодня сборной 10 лет назад Штанге. Да он поднял имидж сборной тогда, поднял планку уважения к статусу главного тренера страны (так бы и получали сейчас свою чмошную зарплату).





Врет постоянно, чтоб усидеть своей задницей на бюджетных теплых должностях. Врет про «Энергетик», вместо того, чтобы применить опыт лучшего специалиста по работе с молодежью на постсоветском пространстве. Это не справедливо! Да там много иностранцев. Но ни один, кто не играет, не получает зарплату, и государство не тратит копейки на их содержание, несут расходы их представители. За два последних года назову фамилии: Шкурин, Яхшибоев, Умаров, Васильев, Тве, Бакич. Эти ребята за год (!) в таком возрасте перешли в большие клубы и вызываются в сборные своих стран! Свирепа, Мирошников, Совпель, Рылач, Стрелковский, Шкурдюк, Макавчик стали игроками белорусской молодежки.





Знаю и утверждаю: большинство молодых белорусских игроков не идут в «Энергетик» из-за низкой зарплаты, из-за лени и боязни трудиться на пределе. С лимитами Вергейчика у них желание работать пропало совсем, они понимают, что их возраст сейчас главный критерий в выбивании бОльших зарплат. С лимитом не появятся новые таланты, а эти перестанут играть. Не идут лучшие белорусы к Юревичу. Не хотят чистить снег, убирать воду с поля, тренироваться два раза в день. Но идут лучшие из других стран. Яхшибоев был лучшим игроком Азии до «Энергетика», но в своем клубе не играл. К Юревичу привезли и сами платили зарплату, и получили результат. Вергейчик, приведи лучшего игрока молодежной сборной Беларуси в «Энергетик».





Уважаемый министр Ковальчук Сергей, не слушайте ущербность. Не торопитесь никуда, если вы на самом деле хотите принести пользу футболу и стране. Ничего не изменится за год или два. Массовость футбола даже в нашей стране заслуживает особого внимания. В футболе нет революции, и игры будут спокойно проходить, и люди будут ходить на игры, нужно помочь им смотреть захватывающие матчи, а не кричать лозунги. Опыт Италии нам не подойдет. А вот Исландия, Чехия или Словакия самое то. Отправьте мотивированных и достойных менеджеров туда, пусть изучают опыт. Понять источники финансирования школ и клубов, мотивацию детских тренеров и взрослых, за счет чего они строят в десятки раз больше и дешевле натуральны и искусственные поля (таких затрат на строительство полей нет нигде). Понять, как работают лиги и маркетинг. Изучить и лучшее, разумное, подходящее для нас применить.





Мы за эти годы потеряли массовость этой игры – основной источник успеха. Нужно открыть все существующие платные площадки. Все! Примите такое решение, и любители футбола будут вам благодарны. Во многих регионах страны не проводятся любительские турниры, причина банальна: команды не могут платить за аренду площадок. Тренерам дать максимально достойную зарплату, но загрузить на полный рабочий день, и чтобы после основных тренировок проводили занятия с любителями, как в Бельгии. Все площадки должны быть бесплатными и доступными. Во дворах, средних школах, футбольных школах, институтах, клубах. Дети не играют в футбол не из-за компьютерных игр, а из-за того, что мы закрыли или сделали платным вход.





Не мудрить сегодня со сборной. Закрыть неэффективную академию. Кто-нибудь считал, сколько она подготовила для национальной сборной игроков? Нужно развивать и поддерживать школы, а не академии (забыть это слово напрочь) в регионах. На месте этой академии создать единый спортивный медицинский центр. Сегодня это проблема номер один во всех школах и клубах страны. МРТ не могут сделать даже воспитанникам этой академии. Центр окупит себя, работая на клубы страны и оказывая платные услуги жителям. Не нужно мозговых атак. Нужны разумные, человеческие решения», – написал Исаев.