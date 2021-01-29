Звезде Барселоны Лионелю Месси не платят зарплату (Фото: ЕРА)





Испанский футбольный клуб Барселона на грани банкротства. Долги клуба выросли до 1,2 млрд евро, а ведущим игрокам клуба, включая Лионеля Месси, не выплатили зарплату за последние полгода, сообщает испанское издание El Mundo.



