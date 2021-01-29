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Не поверите, проблемы не только в "Городее" - Месси не платят зарплату

"Барселона" на грани банкротства: долги более 1 млрд евро, Месси не платят зарплату

Звезде Барселоны Лионелю Месси не платят зарплату (Фото: ЕРА)

Испанский футбольный клуб Барселона на грани банкротства. Долги клуба выросли до 1,2 млрд евро, а ведущим игрокам клуба, включая Лионеля Месси, не выплатили зарплату за последние полгода, сообщает испанское издание El Mundo.

В издании уточняют, что зарплату игрокам в Барселоне платят два раза в год сразу за шесть месяцев: в июне и декабре. Последнюю выплату задержали, и перенесли на февраль. 74% доходов Барселоны идет на выплату зарплат игрокам, пишет finance.liga.net
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