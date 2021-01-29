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Власти Ирана казнили второго спортсмена за полгода

В тюрьме города Дизфуль в Иране был казнен 30-летний борец Мехди Али Хоссейни. Об этом сообщает Национальный совет сопротивления Ирана NCRI.



Власти обвинили Хоссейни в убийстве человека во время массовой драки в 2015 году. Смертный приговор Хоссейни был оставлен в силе, поскольку семья жертвы отказалась помиловать его.

Герой иранской борьбы Хамид Сурян, золотой призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Азии, обратился к семье с просьбой проявить милосердие к Хоссейни, однако это ни к чему не привело.

Организация United World Wrestling (UWW), курирующая борьбу на Олимпийских играх, опубликовала заявление в связи со смертью спортсмена.

В частности в тексте говорится, что Хоссейни не выступал в национальных или международных турнирах, а принимал участие только в региональных соревнованиях. UWW отказалась комментировать казнь пока не получит четкого представления про ситуацию.

В сентябре 2020 года казнен был другой иранский боец, 27-летний Навид Афкари. Он принимал участие в протестах летом 2018 года. Его арестовали по обвинению в убийстве человека, однако правозащитные организации утверждали, что его признание в преступлении стало результатом пыток, а казнили спортсмена по политическим мотивам. 
Корреспондент
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