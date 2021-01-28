Хижинкова: Бороться с такими людьми, как я, — это расписаться в своей слабости
Экс-пресс-секратарь брестского «Динамо», Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова, которая пробыла в заключении 42 дня за участие в акциях протеста, на канале «жизнь-малина» рассказала о своем пребывании в тюрьме.
— Считаешь ли ты свои 42 дня в тюрьме какой-то персональной местью от власть имущих, мол, государственный конкурс, который сделал тебя…
— Уверена в этом. Не знаю, кому это нужно. В принципе не понимаю, что там происходит. Руководствуюсь только общей информацией, но мое личное чувство — конечно, я уверена в этом. Мол, мы тебе тут дали все — путевку в жизнь, а ты тут такая неблагодарная, выпендриваешься.
Мне кажется, что борьба власть имущих с такими людьми, как я, которые не являются политическими деятелями, не являются лидерами мнений, блогерами или инфлюенсерами — это признать свою слабость. Бороться с такими людьми, как я, — это расписаться в своей слабости, мне так кажется, — сказала Хижинкова.
21:11 28/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение