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Хижинкова: Бороться с такими людьми, как я, — это расписаться в своей слабости

Экс-пресс-секратарь брестского «Динамо», Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова, которая пробыла в заключении 42 дня за участие в акциях протеста, на канале «жизнь-малина» рассказала о своем пребывании в тюрьме.


— Считаешь ли ты свои 42 дня в тюрьме какой-то персональной местью от власть имущих, мол, государственный конкурс, который сделал тебя…

— Уверена в этом. Не знаю, кому это нужно. В принципе не понимаю, что там происходит. Руководствуюсь только общей информацией, но мое личное чувство — конечно, я уверена в этом. Мол, мы тебе тут дали все — путевку в жизнь, а ты тут такая неблагодарная, выпендриваешься.

Мне кажется, что борьба власть имущих с такими людьми, как я, которые не являются политическими деятелями, не являются лидерами мнений, блогерами или инфлюенсерами — это признать свою слабость. Бороться с такими людьми, как я, — это расписаться в своей слабости, мне так кажется, — сказала Хижинкова.
"Наша Нива"
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