Четырехкратный чемпион мира по биатлону объявил о завершении карьеры

Фото: biathlonworld.com





«Мой любимый биатлон! За 20 лет мы вместе прошли через многое. За 20 лет ты научил меня, что упорный труд, амбиции, воля и страсть окупаются.





Я всегда отдавал этому виду спорта 100 процентов и всегда хотел соответствовать своим стандартам. Позади десятки тысяч тренировочных километров, бесчисленные литры пота и множество невзгод. Это окупилось.





Это было невероятно интенсивное, трудное, поучительное, но, прежде всего, прекрасное и успешное путешествие.





Благодаря тебе, дорогой биатлон, я смог отпраздновать большие успехи, которые навсегда останутся в моей памяти и, прежде всего, в моем сердце!





Однако в течение некоторого времени я чувствовал, что мое тело уже не в полной мере справляется с нагрузками, и, к сожалению, моя неудержимая воля не могла ничего изменить в этом состоянии.





В конце концов, я больше не мог быть биатлонистом, которым я был долгое время, ни на соревнованиях, ни на тренировках. Этот сигнал я больше не могу и не хочу игнорировать.





Так что пора заканчивать свою карьеру биатлониста!





Конечно, это было самое трудное решение в моей карьере, но я чувствую, что оно правильное. Хочу сердечно поблагодарить всех, кто поддерживал меня на этом пути», — написал Шемп в инстаграме.





32-летний Шемп — трехкратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, четырехкратный призер чемпионатов мира, обладатель 26 личных подиумов на Кубке мира (12−12−2).

