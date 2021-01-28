В начале февраля женской сборной Беларуси по баскетболу предстоят решающие игры в отборе на ЧЕ-2021.





Календарь предварительного раунда сбился из-за вспышки коронавируса в команде Натальи Трофимовой, случившейся в ноябре прошлого года (тогда отменился один матч), так что теперь «националке» придется сыграть трижды за четыре дня (дважды против Польши и разок с Великобританией).





В финальную часть Евробаскета, намеченную на июнь, точно попадет только победитель группы – так что девушкам крайне важно развить успех своего пока единственного матча в отборе, в котором со счетом 90:59 были обыграны британки (а это весьма серьезная команда).





Важность грядущих встреч перевесила возможные репрессивные порывы спортивных чиновников – в ростер команды попали четыре подписантки письма за честные выборы и против насилия.





Это Татьяна Лихтарович (ESCH, Люксембург), Анна Брич («Казаночка», Россия), Арина Мосько («Пересвет», Россия) и Екатерина Снытина («Несибе Айдын», Турция).





Теоретически может набраться и целая пятерка, но разыгрывающая Александра Тарасова («Ганновер», Германия) из-за травмы, скорее всего, не отправится в Ригу, где пройдут матчи. И это мы еще выносим за скобки Елену Левченко, которая сейчас восстанавливается от старых болячек и суток на Окрестина.





Впрочем, есть в составе сборной и баскетболистки, поддержавшие Лукашенко – провластное письмо подписали Юлия Рытикова и Яна Голякова.





Мотивы первой понятны – скорее всего, это семейный вопрос: по данным инициативы BYPOL, ее муж-гаишник получил медаль «За отвагу» за то, что 10 августа лично обеспечил проезд силовиков на Пушкинскую, где был убит Александр Тарайковский.





В случае 19-летней центровой свою роль сыграла клубная принадлежность: она воспитывалась в гродненской «Виктории», а сейчас играет за «Олимпию» из того же города – обе дружины имеют солидное представительство среди подписантов провластного письма (в деле даже несовершеннолетние).





Тамошняя тренер все объяснила личной иницативой спортсменок, в том числе и подростков. «Была против, чтобы их вовлекать, они мало что понимают, но коль так случилось, поддерживаю их выбор».





Хоть выступивших за честные выборы спортсменок и вызвали в сборную, глава федерации баскетбола Максим Рыженков не преминул уколоть самую яркую из них – участницу SOS_BY Екатерину Снытину.

























Кэп «националки» уже не раз четко обозначала свою позицию, а на днях сделала просто мощнейший шаг – выставила свою бронзовую медаль с легендарного ЧЕ-2007 на аукцион, чтобы направить вырученные средства в Фонд спортивной солидарности.





Рыженков заявил, что это он расценивает «как веру этого игрока, что летом будет еще и [медаль] высшего достоинства».





Также замглавы администрации Лукашенко не прошел мимо свежего интервью Снытиной порталу TUT.BY. В нем баскетболистка рассказала, что никогда не следила за событиями на Родине так пристально, как сейчас – по статистике ее мобильного телефона, Екатерина проводит в интернете по девять часов в день, до и после тренировок просматривая новости, переписываясь с людьми и поддерживая их.





И вот как на это отреагировал Рыженков:





«У человека есть позиция, он волен ее озвучивать и реализовывать, правда, до определенных правовых пределов. И осознавать сам возможные последствия. Вместе с тем он не должен забывать, что вольно или невольно это отображается на всем виде спорта. Спортсмен, который по девять часов сидит в интернете каждый день, – это не самый лучший пример для подражания».





Завершил чиновник свой спич, довольно ехидно заявив, что на отборочных к Европе капитана команды проверят в деле. «Нам много не надо. Пусть отдастся баскетболу по максимуму, как она говорила, по четыре часа всего. И всего-то три дня...» – сказал Рыженков.





Никто сейчас не знает, чем завершится предварительный раунд ЧЕ, но мы точно можем зафиксировать, что Снытина находится в приличной форме. И доказала она это буквально на следующий день после комментария главы федерации в матче своего клуба.





27 января турецкий «Несибе Айдын», за который выступает Екатерина, встречался с клубом «Байлона Кайсери» и в упорной борьбе победил (70:67). Белоруска сыграла в успехе ключевую роль – почти не уходила с паркета (провела там 39 минут), настреляла 17 очков (второй результат в команде) и добавила к этому 6 подборов, 3 ассиста и 4 перехвата.









Благодаря победе клуб Снытиной закрепился на третьем месте в чемпионате Турции, считающимся одним из сильнейших женских первенств в мире.





Достойный ответ на выпад Рыженкова, не правда ли?



