Это Юрий Вернидуб, Роман Григорчук и Сергей Ребров, сообщает ua.tribuna.com





Вернидуб уже дважды побеждал в номинации лучший тренер Украины по версии "Футбольных звезд Украины". В этом году он номинирован как тренер солигорского "Шахтера". Сейчас он возглавляет "Шериф".





Григорчук принял солигорский "Шахтер" после Вернидуба и довел команду до чемпионства в Беларуси.





Ребров стал чемпионом Венгрии с "Ференцварошем" и впервые за 25 лет вывел команду в группу ЛЧ.





Церемония награждения состоится 15 февраля.



