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Письмо официальных профсоюзов прислали даже в РЦОПы - настоятельно рекомендуют подписать

В РЦОПы страны прислали письмо профсоюзов по санкциям.

Как отмечает Трибуна, сотрудников пока не заставляют, но настоятельно рекомендуют его подписать.

Напомним, открытое письмо профсоюзов про возможные последствия от экономических санкций в отношении редима Лукашенко за один день подписали больше 110 тысяч человек. 

Однако, как рассказывают работники предприятий и организаций, многие вынужденно подписали письмо из-за угроз как минимум лишения премий (которые зачастую могут превышать зарплаты), а как  максимум и уврольнения. 

Также сообщается, что для сбора подписей подключили административный ресурс – чиновников на местах.

В письме говорится про возможные последствия от экономических санкций в отношении Беларуси, а также про «абсолютно незаконное давление» на нашу страну. 

Как соощалось ранее, ЕС в третьем пакете санкций ввел ряд экономических санкций против отдельных белорусских предприятий. Сейчас готовится четвертый пакет санкций, который также может включать экономические санкции.
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