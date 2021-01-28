Письмо официальных профсоюзов прислали даже в РЦОПы - настоятельно рекомендуют подписать
В РЦОПы страны прислали письмо профсоюзов по санкциям.
Как отмечает Трибуна, сотрудников пока не заставляют, но настоятельно рекомендуют его подписать.
Напомним, открытое письмо профсоюзов про возможные последствия от экономических санкций в отношении редима Лукашенко за один день подписали больше 110 тысяч человек.
Однако, как рассказывают работники предприятий и организаций, многие вынужденно подписали письмо из-за угроз как минимум лишения премий (которые зачастую могут превышать зарплаты), а как максимум и уврольнения.
Также сообщается, что для сбора подписей подключили административный ресурс – чиновников на местах.
В письме говорится про возможные последствия от экономических санкций в отношении Беларуси, а также про «абсолютно незаконное давление» на нашу страну.
Как соощалось ранее, ЕС в третьем пакете санкций ввел ряд экономических санкций против отдельных белорусских предприятий. Сейчас готовится четвертый пакет санкций, который также может включать экономические санкции.
10:58 28/01/2021
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