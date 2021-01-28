Как отмечает Трибуна , сотрудников пока не заставляют, но настоятельно рекомендуют его подписать.





Напомним, открытое письмо профсоюзов про возможные последствия от экономических санкций в отношении редима Лукашенко за один день подписали больше 110 тысяч человек.





Однако, как рассказывают работники предприятий и организаций, многие вынужденно подписали письмо из-за угроз как минимум лишения премий (которые зачастую могут превышать зарплаты), а как максимум и уврольнения.





Также сообщается, что для сбора подписей подключили административный ресурс – чиновников на местах.





В письме говорится про возможные последствия от экономических санкций в отношении Беларуси, а также про «абсолютно незаконное давление» на нашу страну.





Как соощалось ранее, ЕС в третьем пакете санкций ввел ряд экономических санкций против отдельных белорусских предприятий. Сейчас готовится четвертый пакет санкций, который также может включать экономические санкции.



