



27 января состоялась коллегия Минспорта и исполкома АБФФ, на которое спортивные чиновники, а также некоторые представители клубов «вышки» (например, босс «Минска» Игорь Шлойдо и рулевой «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус) обсуждали положение дел в бедовом белорусском футболе, который недавно был исключен из числа приоритетных видов спорта. К





аких-то прорывных идей по улучшению ситуации собравшиеся не озвучили (ну или они тщательно это скрывают), так что самой яркой деталью мероприятия стала речь министра спорта Сергея Ковальчука.





Экс-сотрудник службы безопасности Лукашенко высказался весьма сурово: заявил, что «белорусский футбол деградирует», а уровень, на который он скатился, – это «бардак и болото» (последние слова с сайта Минспорта уже прибрали).





Также Ковальчук призвал совместными усилиями разработать концепцию развития, которая будет учитывать не только «эффективный опыт передовых стран», но и наши «национальные особенности» (собственный путь, сами понимаете).





Все эти задачи, по словам Ковальчука, нужно решать «уже завтра», потому что «наша футбольная система нуждается в серьезном реформировании».





Слова Ковальчука вызвали живую (и крайне негативную) реакцию у болельщиков. Очень многие недоумевают, почему при таком удручающем положении дел свой пост главы АБФФ сохраняет полковник артиллерии Владимир Базанов.





Геннадий Тумилович. Да, по такому поводу экс-вратарь сборной зарегистрировался на сайте и высказался в своем стиле – особо не подбирая выражений. В комментарии к новости о словах министра спорта на « Трибуне » ворвался даже. Да, по такому поводу экс-вратарь сборной зарегистрировался на сайте и высказался в своем стиле – особо не подбирая выражений.















