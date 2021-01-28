+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

"Реал" продлит контракт с Модричем

Мадридский "Реал" продлит контракт с хорватским полузащитником Лукой Модричем. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо, передает "Чемпионат".


По данным источника, стороны уже пришли к соглашению по всем пунктам. В ближайшее время ожидается подписание нового контракта. Действующий договор 35-летнего игрока истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что контракт с полузащитником будет продлен до 30 июня 2022-го.

"Есть такие игроки, как Модрич, которые делают этот вид спорта лучше. Для нас это роскошь - иметь в составе такого футболиста. Он многое дал нам, дает и будет продолжать это делать", - сказал ранее директор "Реала" по внешним связям Эмилио Бутрагеньо.

Модрич перешел в "королевский клуб" из "Тоттенхэм Хотспур" в 2012 году. По итогам 2018-го хорватский полузащитник стал обладателем "Золотого мяча". В нынешнем сезоне Лука принял участие в 18 матчах Ла Лиги и забил три гола.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]