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УЕФА: чемпионат Европы пройдёт в 12 городах

Чемпионат Европы по футболу, как и планировалось, пройдет в 12 городах континента.


Это — Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург. Другие варианты были отвергнуты, сообщает пресс-служба УЕФА.Турнир стартует 11 июня. Как известно, в прошлом году он не состоялся из-за ситуации с распространением коронавируса.

Глава УЕФА Александер Чеферин надеется, что к лету "ситуация с вирусом... сильно изменится". Будут ли на трибунах болельщики, будет решено в начале апреля.
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