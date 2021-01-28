УЕФА: чемпионат Европы пройдёт в 12 городах





Это — Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург. Другие варианты были отвергнуты, сообщает пресс-служба УЕФА.Турнир стартует 11 июня. Как известно, в прошлом году он не состоялся из-за ситуации с распространением коронавируса.





Глава УЕФА Александер Чеферин надеется, что к лету "ситуация с вирусом... сильно изменится". Будут ли на трибунах болельщики, будет решено в начале апреля.