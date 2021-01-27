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Министр спорта — о белорусском футболе: "бардак и болото"

27 января в Национальном олимпийском комитете прошло совместное заседание коллегии Минспорта и Белорусской федерации футбола.

Сергей Ковальчук эмоционально рассказывал, в каком месте оказался футбол в Беларуси / sb.by
Как пишет sb.by, на нём обсуждалось будущее отечественного футбола, его жизнь в новых условиях. "Коронавирусный" сезон провалили и клубы в еврокубках, и сборная. Не удивительно, что футбол исключили из числа приоритетных в нашей стране видов спорта, господдержка уменьшается на 70%. При этом футбол в Беларуси — самый массовый вид спорта, им занимается 23 тысячи человек.

"Уровень, на который скатился наш футбол, — бардак и болото", — заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Он сказал, что "надо потерпеть и перезагрузиться", больше заниматься детским футболом, детально разработать концепцию развития и план выхода из кризиса.

Тем временем Белорусская федерация футбола может попасть и под санкции, если будет доказано преследование футболистов за выражение ими их гражданской позиции. Известна история игрока ЦСКА Ильи Шкурина, который отказался выступать за национальную сборную Беларуси до тех пор, пока нашей страной руководит Александр Лукашенко, подписал письмо спортсменов за новые выборы и против насилия силовиков. Белорусская федерация футбола пожаловалась на Шкурина в FIFA, надеялась, что на него наложат санкции. Но дисциплинарный комитет FIFA стал на сторону форварда.
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