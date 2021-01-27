Фото: ФК «Краснодар»





«Шахтер» — ФК «Краснодар» — 0:3

«Шахтер»: Гутор (к), Шевченко, Филипенко, Сачивко (Бегунов, 70), Антич, Сзоке, Кендыш, Ахмеди (Корзун, 90), Подстрелов, Океухи, Дебелко (Дарбо, 46).





ФК «Краснодар»: Городов (Ещенко, 65), Рамирес (Ивашин, 73), Кайо (Стежко, 65), Мартынович (к) (Корнюшин, 65), Смольников (Исаенко, 73), Олссон (Байрамян, 73), Вильена (Текучев, 73), Кабелла (Сулейманов, 63), Классон (Апеков, 65), Вандерсон (Мацукатов, 63), Берг (Сабуа, 65).





Голы: 0:1 — Кабелла (43). 0:2 — Классон (49). 0:3 — Сабуа (91+).





Очередной контрольный спарринг с именитым соперником выдался задорным. Впрочем, реализовать свои моменты «горняки» не смогли, а «быки» в концовке первого и в начале второго тайма смогли.





В самом финале матча они установили окончательный счет, забив третий гол после исполнения штрафного удара.





Напомним, что ранее «Шахтер» проиграл киевскому «Динамо» и питерскому «Зениту» со счетом 0:2, а также обыграл клуб минорной лиги ОАЭ «Лива» со счетом 4:0.





«Горняки» на сборах проведут еще две игры: 31 января с «Ригой» и 6 февраля с московским «Спартаком».





Как «Шахтер» изменился в межсезонье

Перестройка команды началась сразу после окончания чемпионата и завоевания золотых наград.





Клуб усилился бывшими игроками БАТЭ Игорем Стасевичем и Егором Филипенко. Был подписан узбекский нападающий Шахзодбек Убайдуллаев и украинский нападающий Роман Дебелко.





Ряды команды пополнил нигерийский вингер ФК «Чукарички» Эзе Винсент Океухи. И буквально на днях клуб объявил о подписании гамбийского нападающего Дембо Дарбо.





Что не так с зарубежными сборами белорусских клубов

Ранее СМИ сообщали, что клубам запретили сборы вне Беларуси, пригрозив отменой господдержки, которая является существенной статьей дохода. Ситуацию прояснил заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля.





По его словам, футбол был исключен из списка приоритетных видов спорта и подходы в отношении дорогостоящих выездов за рубеж будут пересмотрены. Замминистра считает, что в стране созданы все условия, необходимые для круглогодичной подготовки футболистов.





— Несостоятельность наших клубов на еврокубковой арене очевидна. Отечественные клубные команды, увы, вылетают уже в первых раундах еврокубковых турниров.





Ранее, при подготовке к сезону, команды имели возможность готовиться за рубежом. Но, как показывает практика, это не влияет на результат. Кроме того, подготовка в своей стране дает дополнительную возможность экономно использовать финансовые ресурсы как в сборной, так и в клубах, — заявил Барауля.





Впрочем, «Шахтер» это не остановило и команда улетела. Вот как это объясняет чиновник.





— Норма, которая требует согласования с Минспорта на выезд за рубеж, кстати говоря, не только футбольных, но и команд по другим игровым видам спорта, существовала и ранее.





Но сейчас она закреплена в указе № 497. С 1 января 2021 года.





Учитывая, что договоренность на проведение учебно-тренировочного сбора солигорским «Шахтером» была реализована в середине декабря 2020 года, и с учетом принятого Наблюдательным советом клуба решения и возможными в связи с этим финансовыми потерями было дано добро на эту командировку.





Но вместе с тем по возвращении команды с зарубежного сбора нами будет проведена проверка легитимности данной командировки с учетом всех имеющихся нормативно-правовых актов.





Отметим, что о сборах за рубежом объявили БАТЭ и «Рух».





Борисовчане планировали провести целый месяц в Турции, отлет был намечен 27 января. По сообщению «Трибуны», Минспорта не дало добро на этот вылет.





Но, вероятно, борисовчане улетят в Турцию 8 февраля.





«Рух» отправился на зарубежные сборы уже сегодня.

