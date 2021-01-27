Лучший в истории страны тренер по фристайлу заболел COVID-19
Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко заразился коронавирусом, эту информацию подтвердил Sputnik сам наставник сборной.
"Коронавирус. Нахожусь сейчас в одной из больниц Минска. Самочувствие неважное", – сказал Козеко.
Николай Козеко – белорусский тренер по фристайлу, чьи ученики завоевали шесть олимпийских медалей. Чемпион СССР в прыжках на батуте. Заслуженный тренер Белорусской ССР. Полный кавалер ордена Отечества.
Бастующий фристайл
Ряд белорусских спортсменов, среди которых ведущие фристайлисты сборной Беларуси, после президентских выборов 9 августа подписали открытое письмо спортсменов против насилия в стране.
В сентябре главного тренера сборной по лыжной акробатике Николая Козеко лишили именной стипендии.
16:22 27/01/2021
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