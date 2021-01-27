Лучший в истории страны тренер по фристайлу заболел COVID-19





"Коронавирус. Нахожусь сейчас в одной из больниц Минска. Самочувствие неважное", – сказал Козеко.





Николай Козеко – белорусский тренер по фристайлу, чьи ученики завоевали шесть олимпийских медалей. Чемпион СССР в прыжках на батуте. Заслуженный тренер Белорусской ССР. Полный кавалер ордена Отечества.





Бастующий фристайл

Ряд белорусских спортсменов, среди которых ведущие фристайлисты сборной Беларуси, после президентских выборов 9 августа подписали открытое письмо спортсменов против насилия в стране.





В сентябре главного тренера сборной по лыжной акробатике Николая Козеко лишили именной стипендии.







