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Лучший в истории страны тренер по фристайлу заболел COVID-19

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко заразился коронавирусом, эту информацию подтвердил Sputnik сам наставник сборной.


"Коронавирус. Нахожусь сейчас в одной из больниц Минска. Самочувствие неважное", – сказал Козеко.

Николай Козеко – белорусский тренер по фристайлу, чьи ученики завоевали шесть олимпийских медалей. Чемпион СССР в прыжках на батуте. Заслуженный тренер Белорусской ССР. Полный кавалер ордена Отечества.

Бастующий фристайл

Ряд белорусских спортсменов, среди которых ведущие фристайлисты сборной Беларуси, после президентских выборов 9 августа подписали открытое письмо спортсменов против насилия в стране. 

В сентябре главного тренера сборной по лыжной акробатике Николая Козеко лишили именной стипендии.
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