











«Мы, представители стачки Солигорска обращаемся к генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу. Стачком ОАО «Беларуськалий» просит вас не допустить экстрадиции многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина из России в Беларусь. Уголовное дело в отношении Кудина – политически мотивированно. Все из-за того, что Алексей не остался равнодушным к бесчинствам силовиков, которые устраивали жестокие расправы над людьми, мирно высказывающие свой протест в отношении результатов выборов президента.





Алексей Кудин является многодетным отцом. У него пятеро детей, трое из которых – приемные.





В связи с этим просим вас проявить не только профессионализм в отношении этого дела, но и человечность и не допустить экстрадицию Алексея Кудина из России в Беларусь, где его неминуемо ждут пытки и физическая расправа.





С уважением, участники стачки ОАО «Беларуськалий», – говорится в видеообращении.





Домодедовский суд на два месяца арестовал Алексея Кудина. Он был задержан вчера в Москве по запросу белорусских властей.





Ожидается, что до 1 марта будет решен вопрос об экстрадиции Кудина в Беларусь.





Напомним, 19 ноября в молодечненском суде должно пройти первое заседание по делу бойца Алексея Кудина. Однако он на заседание не явился, после чего был объявлен в розыск. Спортсмен уехал из страны. О его планах покинуть Беларусь не знала даже супруга.





Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.





Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь – до пяти лет лишения свободы.





Кудин является заслуженным мастером спорта Беларуси, чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей, чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов.