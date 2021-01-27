+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Стачком «Беларуськалия» обратился к генпрокурору РФ: «Просим не допустить экстрадицию Кудина в Беларусь, где его ждут пытки и расправа»

Представители стачкома ОАО «Беларуськалий» обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой не допустить экстрадиции белорусского бойца Алексея Кудина.




«Мы, представители стачки Солигорска обращаемся к генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу. Стачком ОАО «Беларуськалий» просит вас не допустить экстрадиции многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина из России в Беларусь. Уголовное дело в отношении Кудина – политически мотивированно. Все из-за того, что Алексей не остался равнодушным к бесчинствам силовиков, которые устраивали жестокие расправы над людьми, мирно высказывающие свой протест в отношении результатов выборов президента.

Алексей Кудин является многодетным отцом. У него пятеро детей, трое из которых – приемные.

В связи с этим просим вас проявить не только профессионализм в отношении этого дела, но и человечность и не допустить экстрадицию Алексея Кудина из России в Беларусь, где его неминуемо ждут пытки и физическая расправа.

С уважением, участники стачки ОАО «Беларуськалий», – говорится в видеообращении.

Домодедовский суд на два месяца арестовал Алексея Кудина. Он был задержан вчера в Москве по запросу белорусских властей. 

Ожидается, что до 1 марта будет решен вопрос об экстрадиции Кудина в Беларусь.

Напомним, 19 ноября в молодечненском суде должно пройти первое заседание по делу бойца Алексея Кудина. Однако он на заседание не явился, после чего был объявлен в розыск. Спортсмен уехал из страны. О его планах покинуть Беларусь не знала даже супруга.

Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь – до пяти лет лишения свободы.

Кудин является заслуженным мастером спорта Беларуси, чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей, чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]