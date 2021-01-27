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Эйсмонт отреагировала на слив о ее участии в событиях на площади Перемен - не верим!

Анна Эйсмонт, сестра мужа Натальи Эйсмонт и ее подруга, а также ведущая спортивных новостей на программах Белтелерадиокомпании, отреагировала на последнее расследование BYPOL об убийстве Романа Бондаренко.


Эйсмонт опубликовала в инстаграм эмоциональный пост:

"Мы, конечно, за последний год столкнулись с таким потоком лжи, что еще недавно такое трудно было даже представить. Не гнушались ничем, вплоть до прямой фальсификации. Но всему должна быть мера. 

Сегодня я хочу заявить — 11 ноября 2020 года я была в прямом эфире Панорамы (тому тысячу подтверждений, при желании сможет найти каждый) и не могла физически принимать участие ни в каких акциях. 

Мне это доказать — просто элементарно, но что делать другим людям, в отношении которых также нагло сфальсифицированы сведенья. Можно было бы пойти в суд. Но кого судить? Сидящих в Польше предателей?

Для тех, кто не слышит с первого раза — в упоминаемый вечер я не была на площади Перемен. И сейчас уже прекрасно понятно (убеждена, не только мне) каким образом готовятся подобные «расследования»", - цитирует Эйсмонт the-village.me

Однако есть одно "но".

"Панорама" выходит в эфир в 21:00-21:45. Даже если иногда программа задерживается, новости спорта могут закончиться в районе 22 часов.

А согласно расследованию BYPOL, телефон Анны Эйсмонт был зафиксирован в 22:43 на улице Щедрина (это у площади Перемен), то ест ьу нее было достаточно времени, чтобы оказаться "в нужное время в нужном месте"
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