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"Я не хочу с вами разговаривать" У хоккеиста Лукашенко спросили о его возможном участии в событиях на площади Перемен

Журналист Tribuna.com связался с Павлом Волчеком, который фигурирует в расследовании инициативы BYPOL по поводу гибели минчанина Романа Бондаренко.

«Я не хочу с вами разговаривать», – сказал Волчек корреспонденту и повесил трубку.

Павел Волчек также является игроком хоккейной команды Лукашенко. Работает тренером в минской «Юности».

Сегодня инициатива BYPOL опубликовала предварительную проверку по факту смерти минчанина Романа Бондаренко после драки во дворе.

BYPOL достоверно известно о том, что в распоряжении Генпрокуратуры имеется достаточно данных, указывающих на насильственный характер смерти Романа Бондаренко и наличие признаков противоправной причастности к ней сторонних лиц.

31-летний Роман Бондаренко вечером 11 ноября вышел в соседний двор, прозванный «площадью Перемен», защитить бело-красно-белые ленты от людей, которые их уничтожали. После потасовки  его неизвестные в масках затащили в микроавтобус.

Через 1 час 50 минут привезли в больницу (по документам – из Центрального РУВД) уже в состоянии комы. Из нее Роман Бондаренко, успевший отслужить в спецназе, уже не выбрался. Мужчина умер 12 ноября.
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