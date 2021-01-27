+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

«Раубичи» примут этап Кубка мира по фристайлу 30 января

Представители 11 стран выступят на этапе Кубке мира по лыжной акробатике, который примет олимпийский спорткомплекс «Раубичи»,

Сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Национальном олимпийском комитете.

Беларусь представят лидеры команды в текущем сезоне: Максим Густик, Павел Дик, Анна Гуськова и Алла Цупер. После четырех этапов Кубка мира у мужчин лидирует Максим Буров (Россия) — 400 очков. Лучший из белорусов — Максим Густик (4-е место, 145 очков). У женщин первое место занимает Лора Пил из Австралии — 290 баллов. Обладательница золотой награды Игр в Пхёнчхане Анна Гуськова располагается на 10-й позиции со 135 очками. У олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аллы Цупер — 11-е место и 128 баллов в активе.

На турнире выступят спортсмены из России, Украины, Казахстана, США, Канады, Японии, Великобритании, Австралии, Германии, Швейцарии и Беларуси. Так, 30 января на склоне для фристайла состоится квалификация и розыгрыш наград.

Этап Кубка мира по лыжной акробатике в Раубичах пройдет с соблюдением всех противоэпидемиологических норм. Зрителей организаторы просят позаботиться о своем здоровье и следить за турниром по телевидению, в Интернете. Трансляцию соревнований в прямом эфире проведет телеканал «Беларусь 5».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]