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Тухель возглавил «Челси»

Новым главным тренером «Челси» назначен Томас Тухель.



Немецкий специалист заключил контракт на полтора года с возможностью продления.

Ранее лондонский клуб отправил в отставку Фрэнка Лэмпарда.

Сообщалось, что в приглашении Тухеля, который покинул «ПСЖ» в конце декабря прошлого года, был заинтересован владелец «синих» Роман Абрамович.

24 января «Челси» обыграл «Лутон» в 4-м раунде Кубка Англии и вышел в 1/8 финала.

В АПЛ лондонцы одержали всего одну победу в пяти последних матчах и после 19 туров занимают 9-е место в турнирной таблице с 29 очками.

Тухель проработал в «ПСЖ» два с половиной года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Франции, по разу – Кубок страны и Кубок лиги.

В прошлом сезоне парижане дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «Баварии» (0:1).
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