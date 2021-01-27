Гуренко о возвращении к тренерской работе: Не в Беларуси
Белорусский специалист Сергей Гуренко рассказал, когда вернется к тренерской работе.
- Сейчас происходит миграция. Почему?
– Миграция происходит в минском «Динамо». Потому что из других клубов туда переходят. Но я не считаю, что это плюс клубу, потому что будущего нет. Будущее минского «Динамо» очень туманно. БАТЭ, считаю, станет слабее, потому что ряд лидеров ушел. Нет предпосылок, что чемпионат станет сильнее, чем прошлый. А прошлый, я считаю, был слабым.
- На тренерском мостике, когда вас увидим?
– Увидите скоро.
- В Беларуси?
– Нет, – сказал Гуренко в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».
08:35 27/01/2021
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