Рене Фазел: хотим, чтобы чемпионат мира был проведен в одном месте, где бы и играли 16 команд
Президент международной федерации хоккея Рене Фазел рассказал, что организация хочет провести чемпионат мира в одной стране.
"Решение мы примем на следующей неделе. Возможно, что уже в понедельник. Дело в том, что мы хотим, чтобы чемпионат мира был проведен в одном месте, где бы и играли 16 команд, с учетом ситуации с коронавирусом", — сказал Фазел в комментарии "Р-Спорт".
07:52 27/01/2021
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