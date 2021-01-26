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Главный тренер сборной Беларуси Моисевич о дисквалификации Арзамасовой: Пытались ей помочь

Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал о допинге у Марины Арзамасовой и о том, как он попал в организм спортсменки после употребления БАДов (биологических добавок).

– Много противоречивых слухов ходит о судьбе Марины Арзамасовой.  Хотелось бы услышать версию тренера.

– После 4-летней дисквалификации Марина вынуждено прекратила тренировки. Пытались ей помочь: она показала и доказала, что в БАДах, которые применяла, наличествует неоговоренное запрещенное вещество. Но антидопинговые службы нашли, что их концентрация в организме Арзамасовой намного выше, чем в банке.

– Марина «завязала» с активными занятиями спортом?

– По идее да. Ее отпустили со службы в армии в отпуск по уходу за ребенком. В августе 2020-го Марина родила дочь и собиралась пораньше начать тренировки, чтобы быстрее возвратиться в спорт, но не получилось, – сказал Моисевич.

Напомним, Марина Арзамасова дисквалифицирована на 4 года. Срок отсчитывается от 29 июля 2019 года 

Спортсменка была отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил в конце августа 2019 года. Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). 

В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество LGD-4033 — один из селективных модуляторов андрогенных рецепторов.

Арзамасова, выигравшая золото на чемпионате мира-2015 в Пекине, также победила на чемпионате Европы-2014 в Цюрихе. 
Источник: tribuna.com
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