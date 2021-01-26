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Российских хоккеистов лишили флага

Российским спортсменам разрешили участвовать в чемпионате мира по хоккею в таком же статусе, в каком они выступали на Олимпиаде-2018 в Корее, - под нейтральным флагом, заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.



CAS 17 декабря вынес решение по спору между WADA и РУСАДА: согласно вердикту, российские атлеты не смогут выступать на крупных международных соревнованиях - Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира - под флагом России в течение двух лет, а в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн РФ.

"Нам же разрешили выступать в таком же качестве, в каком мы выступали на Играх в Корее, поэтому поедем на чемпионат мира в таком же формате, как тогда", - приводит слова Третьяка РИА Новости.

По словам президент ФХР, федерация не будет подавать апелляции на решение Спортивного арбитражного суда в Верховный суд Швейцарии.

Напомним, что Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 26 мая по 6 июня 2021 года в Беларуси и Латвии, однако IIHF лишила Минск права проведения своей части турнира. 
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