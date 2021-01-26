Флорида предложила принять у себя Олимпиаду в этом году вместо Токио
Глава финансового управления американского штата Флорида Джимми Патронис предложил Международному олимпийскому комитете (МОК) рассмотреть возможность переноса летних Олимпийских игр, сообщают американские СМИ.
"Я пишу вам (главе МОК Томасу Баху - Прим.), чтобы призвать вас рассмотреть возможность переноса Олимпиады 2021 из Токио, Японии, в США, а если точнее - во Флориду", - говорится в письме Патрониса, адресованном главе МОК.
По его словам, некоторые сообщения СМИ указывают на серьезную обеспокоенность, которую выражают "в частном порядке" власти Японии в связи с необходимостью проведения Олимпийских игр и продолжающейся пандемией.
Патронис добавил, что Флорида располагает необходимыми возможностями для проведения такого крупного мероприятия, в частности развитой транспортной системой и спортивными объектами.
Он также подчеркнул, что даже во время пандемии в штате Флорида разрешалось проведение спортивных мероприятий.
На прошлой неделе заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Манабу Сакаи опроверг сообщения СМИ о том, что власти Японии приняли решение об отмене Олимпийских игр в Токио и их переносе на 2032 год.
В январе британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного члена правящей коалиции Японии сообщила, что власти достигли консенсуса в том, что перенесенные с 2020 года Олимпийские игры обречены и теперь необходимо найти способ заявить об этом решении так, чтобы при этом сохранить возможность провести Игры в 2032 году.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что летние Олимпийские игры в Токио должны пройти, как запланировано - летом 2021 года. "На данный момент у нас нет каких-либо причин не верить, что Олимпийские игры в Токио не стартуют - 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио", - сказал он.
Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса игры отложили на 2021 год. Сообщалось, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.
12:33 26/01/2021
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