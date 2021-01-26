Флорида предложила принять у себя Олимпиаду в этом году вместо Токио









"Я пишу вам (главе МОК Томасу Баху - Прим.), чтобы призвать вас рассмотреть возможность переноса Олимпиады 2021 из Токио, Японии, в США, а если точнее - во Флориду", - говорится в письме Патрониса, адресованном главе МОК.





По его словам, некоторые сообщения СМИ указывают на серьезную обеспокоенность, которую выражают "в частном порядке" власти Японии в связи с необходимостью проведения Олимпийских игр и продолжающейся пандемией.





Патронис добавил, что Флорида располагает необходимыми возможностями для проведения такого крупного мероприятия, в частности развитой транспортной системой и спортивными объектами.





Он также подчеркнул, что даже во время пандемии в штате Флорида разрешалось проведение спортивных мероприятий.





На прошлой неделе заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Манабу Сакаи опроверг сообщения СМИ о том, что власти Японии приняли решение об отмене Олимпийских игр в Токио и их переносе на 2032 год.





В январе британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного члена правящей коалиции Японии сообщила, что власти достигли консенсуса в том, что перенесенные с 2020 года Олимпийские игры обречены и теперь необходимо найти способ заявить об этом решении так, чтобы при этом сохранить возможность провести Игры в 2032 году.





Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что летние Олимпийские игры в Токио должны пройти, как запланировано - летом 2021 года. "На данный момент у нас нет каких-либо причин не верить, что Олимпийские игры в Токио не стартуют - 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио", - сказал он.





Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса игры отложили на 2021 год. Сообщалось, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.