Макгрегор отстранен от боев на полгода
Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор отстранен от боев на полгода. Об этом сообщает Gazeta.Ru со ссылкой на MMAJunkie.
По информации источника, Макгрегор отстранен от боев из медицинских соображений.
Напомним, 24 января Конор потерпел поражение от американского бойца MMA Дастина Порье в главном бою турнира UFC 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ).
На счету Макгрегора 22 победы в 27 боях MMA.
12:28 26/01/2021
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