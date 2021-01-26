Макгрегор отстранен от боев на полгода









По информации источника, Макгрегор отстранен от боев из медицинских соображений.





Напомним, 24 января Конор потерпел поражение от американского бойца MMA Дастина Порье в главном бою турнира UFC 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ).





На счету Макгрегора 22 победы в 27 боях MMA.