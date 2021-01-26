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Василий Сарычев: брестское "Динамо" вступило в предсезонку практически без игроков

Журналист Василий Сарычев — о перспективах брестских "Динамо" и "Руха".


На смену праздникам приходят будни — это не только про Новый год. Три весело-беззаботных года брестского "Динамо" с почти десятком титулов прошли-промелькнули, оставив шлейф ярких воспоминаний. Но любая сказка имеет конец.

Ничего удивительного в этом нет, с одной лишь закрючиной: как вышло, что давно читавшаяся ситуация аврально решается лишь сейчас, на выжженном поле?

Невероятно, но факт: "Динамо" вступило в предсезонку практически без игроков, потеряв половину в "Рух", половину в свет. Где будет набирать штыки тренерский штаб, оставшийся в прежнем составе, — секрет полишинеля. Среди тех, кто останется на рынке невостребованным.

Нечто подобное, в облегченном варианте, было года за полтора до Зайцева, когда тот же Ковальчук на грошовый бюджет набирал андердогов. Место в лиге команда тогда сохранила, но с игрой была беда. Собственно, приходим к тому, от чего уходили.

Пока неизвестен новый набор исполнителей, посмотрим, куда разъехался старый.

Опорники Быков и Кисляк вернулись туда, откуда пришли, — в минское "Динамо". Веретило тоже трудоустроился по месту жительства — в ФК "Минск". Милевский подался в Закарпатье в команду премьер-лиги "Минай", представляющую одноименное село.

Вряд ли останутся без работы Гордейчук, Хачериди, Игнатович, Кривец, чьи контракты закончились либо будут расторгнуты по соглашению сторон: платить прописанные в договорах зарплаты государственный клуб будет не в состоянии.

Единственным, кого решили придержать, выставив астрономическую отпускную цену, стал правый коридорный Роман Юзепчук. На него нацелился алматинский "Кайрат" Алексея Шпилевского, но у 23-летнего хавбека контракт с "Динамо" до июня 2022-го. По информации казахских СМИ, Брест запросил за Юзепчука больше миллиона евро, и это посадило "Кайрат" в раздумья.

Большая компания динамовцев ожидаемо отправилась в "Рух" — вратарь Павлюченко, защитник Печенин, технари средней линии Бакай, Тве, Савицкий, форварды Лаптев и Диалло. Если с Бакаем и двумя африканцами было понятно, то Лаптев и Савицкий — свежая удача переговорщиков. Другой лакомой целью был Нойок, замеченный за поддержанием формы на тренировках "Руха", но он отправится в "Оренбург" к Личке и Фамейе.

Главным тренером "Руха" назначен голодный до тулов экс-рулевой БАТЭ Кирилл Альшевский. Он неплохо отработал дебютный сезон в Борисове и, думаю, привел бы команду к золоту, но руководство не простило провального выступления в Лиге Европы, оставившего многократного чемпиона без значительной части бюджета.

"Рух" расстался с теми, кого счел балластом в новых задачах, — главным тренером Александром Седневым, голкипером Степановым, защитниками Гайдучиком, Колпачуком, Ковтуном, Мигуновым, хавбеками Чижом, Тихоновским, Антилевским. Не исключено, что кто-то из них вольется в состав брестского "Динамо".

На смену приглашены брестчанин Клопоцкий, несколько лет выступавший за "Витебск", 20-летний гродненец Вегеря, его одногодок Седерстрем из третьего дивизиона Швеции, Сибилев из "Крумкачей" (Д2), Мироевский из дзержинского "Арсенала" (Д2), — пишет Сарычев в газете "Вечерний Брест".
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