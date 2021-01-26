Главный тренер сборной Беларуси Моисевич: Девятовский пока лечится
Вадим Девятовский до сих пор не восстановился после шока, испытанного из-за беспрецедентного насилия властей против беларусов в середине августа.
Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал «Прессболу» о состоянии бывшего главы БФЛА Вадима Девятовского.
– Главный тренер еще и заместитель председателя федерации. Действующий руководитель Иван Тихон ведет подготовку к летним Играм. Выходит, на ваши плечи выпала двойная ноша?
– Кроме меня, в федерации еще несколько замов, у которых свои направления Каждый в меру нагружен совместными идеями. Это помогает.
– Экс-председателю Вадиму Девятовскому позволяет здоровье подключаться к прежней работе?
– Он пока лечится, занимается здоровьем. Как жизнь повернется, сложно предугадать, – сказал Моисевич.
Напомним, в августе 2020 года Девятовский сделал запись в фэйсбуке «Лукашенко – не мой президент!». Через некоторое время менеджер подтвердил, что страничка не была взломана, а пост он сделал осознанно.
Уже в сентябре БФЛА объявила о проведении внеочередной конференции. В повестке был пункт о выборах председателя.
На заседании стало известно, что Иван Тихон заменит Вадима Девятовского на посту главы федерации. Сам Девятовский заявил, что пока возьмет паузу в работе и найдет время для того, чтобы поправить здоровье.
Источник: Трибуна
10:50 26/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение