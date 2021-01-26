Главный тренер сборной Беларуси Моисевич: Девятовский пока лечится

Вадима Девятовского. Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал « Прессболу » о состоянии бывшего главы БФЛА





– Главный тренер еще и заместитель председателя федерации. Действующий руководитель Иван Тихон ведет подготовку к летним Играм. Выходит, на ваши плечи выпала двойная ноша?





– Кроме меня, в федерации еще несколько замов, у которых свои направления Каждый в меру нагружен совместными идеями. Это помогает.





– Экс-председателю Вадиму Девятовскому позволяет здоровье подключаться к прежней работе?





– Он пока лечится, занимается здоровьем. Как жизнь повернется, сложно предугадать, – сказал Моисевич.















