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Главный тренер сборной Беларуси Моисевич: Девятовский пока лечится

Вадим Девятовский до сих пор не восстановился после шока, испытанного из-за беспрецедентного насилия властей против беларусов в середине августа.

Главный тренер сборной Беларуси Моисевич: Девятовский пока лечится
Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал «Прессболу» о состоянии бывшего главы БФЛА Вадима Девятовского.

– Главный тренер еще и заместитель председателя федерации. Действующий руководитель Иван Тихон ведет подготовку к летним Играм. Выходит, на ваши плечи выпала двойная ноша?

– Кроме меня, в федерации еще несколько замов, у которых свои направления Каждый в меру нагружен совместными идеями. Это помогает.

– Экс-председателю Вадиму Девятовскому позволяет здоровье подключаться к прежней работе?

– Он пока лечится, занимается здоровьем. Как жизнь повернется, сложно предугадать, – сказал Моисевич.

Напомним, в августе 2020 года Девятовский сделал запись в фэйсбуке «Лукашенко – не мой президент!». Через некоторое время менеджер подтвердил, что страничка не была взломана, а пост он сделал осознанно.

Уже в сентябре БФЛА объявила о проведении внеочередной конференции. В повестке  был  пункт о выборах председателя. 

На заседании стало известно, что Иван Тихон заменит Вадима Девятовского на посту главы федерации. Сам Девятовский заявил, что пока возьмет паузу в работе и найдет время для того, чтобы поправить здоровье.
Источник: Трибуна
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