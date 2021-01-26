Кривошеев после августа-2020 отказался наказывать национальную сборную Беларуси по фристайлу за то, что она почти в полном составе потребовала прекратить насилие и провести новые честные выборы. Кривошеева уволили с поста директора Республиканского центра олимпийской подготовки «Фристайл» за «плохую идеологическую работу».





В НАУ Вадим будет отвечать за спортивное направление, а Александра Герасименя теперь полностью сконцентрируется на работе в «Беларуском фонде спортивной солидарности».





«Мы плодотворно сотрудничали с Павлом Латушко и командой НАУ и продолжим плотно работать: Фонд сосредоточится на тактических задачах по защите прав спортсменов, а НАУ – на стратегических вопросах. В частности, на спортивной реформе, которой займется настоящий профессионал Вадим Кривошеев», – отметила Герасименя.





Основные направления плана НАУ по реформе спортивной индустрии до переходного периода:





– защита прав спортсменов, пострадавших от политических репрессий;





– борьба с использования спорта для пропаганды режима Лукашенко;





– взаимодействие с международными организациями и федерациями по различным видам спорта по вопросам защиты прав и интересов беларуских спортсменов;





– формирование управленческой команды из числа лучших беларуских спортивных менеджеров и функционеров.