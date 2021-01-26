Белорусская баскетболистка продаёт бронзовую медаль Евро-2007: чтобы поддержать белорусов
Екатерина Снытина продаёт на интернет-аукцион бронзовую медаль Евро-2007. Вырученные средства она собирается перечислить в Белорусский фонд спортивной солидарности, который помогает спортсменам, преследуемым в Беларуси за гражданскую позицию.
Бронзовая медаль Екатерины Снытиной / Ebay
Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина продаёт на интернет-аукцион
бронзовую медаль Евро-2007. Вырученные средства она собирается перечислить в Белорусский фонд спортивной солидарности, который помогает спортсменам, преследуемым в Беларуси за гражданскую позицию, пишет euroradio.fm
"Выставила эту медаль на аукцион, чтобы поддержать белорусский народ, — пишет Снытина. — Репрессии против спортсменов не прекращаются. Мой народ запугивают, обманывают, унижают. Мне небезразлично будущее моей страны".
Спортсменка и ранее публично высказывала свою гражданскую позицию, поддерживала Елену Левченко, которая также играла в легендарной белорусской сборной образца 2007 года, а в прошлом году побывала за решёткой.
"НАРОД — я горжусь каждым из нас! — пишет Снытина в Instagram. — "Мы боремся за свободу" это не просто слова!".
Екатерина Снытина / instagram.com/snytsina
09:01 26/01/2021
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