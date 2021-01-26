Бронзовая медаль Екатерины Снытиной / Ebay





Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина продаёт на интернет-аукцион

бронзовую медаль Евро-2007. Вырученные средства она собирается перечислить в Белорусский фонд спортивной солидарности, который помогает спортсменам, преследуемым в Беларуси за гражданскую позицию, пишет euroradio.fm





"Выставила эту медаль на аукцион, чтобы поддержать белорусский народ, — пишет Снытина. — Репрессии против спортсменов не прекращаются. Мой народ запугивают, обманывают, унижают. Мне небезразлично будущее моей страны".





Спортсменка и ранее публично высказывала свою гражданскую позицию, поддерживала Елену Левченко, которая также играла в легендарной белорусской сборной образца 2007 года, а в прошлом году побывала за решёткой.





"НАРОД — я горжусь каждым из нас! — пишет Снытина в Instagram. — "Мы боремся за свободу" это не просто слова!".





Екатерина Снытина / instagram.com/snytsina



