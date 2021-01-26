Два дня назад боснийский защитник БАТЭ Боян Настич таки согласовал переход в польскую "Ягеллонию", пишет pressball.by. Информация о трансфере витала в воздухе еще до нового года, но все формальности получилось утрясти лишь к концу января. Настич в минувшем сезоне стал одним из лучших защитников чемпионата, отдав 10 голевых передач (лишь на одну меньше, чем у Стасевича). Также весной прошлого года он в интервью "ПБ" заявлял буквально: "БАТЭ спас мою карьеру". Свой отъезд в Белосток на днях он сопроводил следующими словами: "С моей точки зрения, переход в "Ягеллонию" — шаг вперед. Чемпионат Польши намного сильнее, чем чемпионат Беларуси, я буду больше заметен для сборной, и так легче привлечь внимание других клубов. В БАТЭ хорошо, если клуб играет в еврокубках, но сложно сделать шаг вперед, выступая только в чемпионате".





Настич и не первый и наверняка не последний сильный иностранец, покинувший Беларусь в нынешнее межсезонье. Нашим клубам и без того было непросто удерживать квалифицированных легионеров в своих рядах, особенно если они уже успели себя проявить, а сейчас "созданы" все условия для их массового оттока.





В первую очередь речь, разумеется, о деньгах. Их в белорусском футболе стало меньше сразу по нескольким причинам. Прежде всего из-за обстановки в стране, экономика которой продолжает катиться по наклонной. Да и сама ситуация отнюдь не располагает к тому, чтобы иностранцы были заинтересованы жить и играть в Беларуси.





Выведение футбола из перечня приоритетных видов спорта на 2021 год — скорее уже ее отражение, помноженное на ужасные международные результаты сборных и клубов в 2020-м. Уже в январе она усугубилась "оригинальными" поисками вариантов сэкономить. Клубам запретили проводить сборы за границей, не успев согласовать причины — то ли из-за экономической нецелесообразности, то ли из-за коронавируса. А кому-то вообще и то, и другое нипочем — "Шахтер" уже улетел за границу, "Рух" собирается. Кроме того, в белорусском чемпионате вдобавок к лимиту на легионеров введены еще два ограничения — обязательное участие в матчах молодых футболистов и "потолок зарплат".





Словом, спортивные и, в частности, футбольные власти действуют в единственном ключе, в котором умеют — урезать, запретить и ограничить. Это может привести лишь к одному — чемпионат продолжит деградировать ускоренными темпами. Собственно, процесс уже идет. Достаточно посмотреть, как меняются составы клубов "вышки", не говоря уже о том, что некоторые команды в принципе скорее всего не выйдут на старт.





Еще до Настича Беларусь покинули практически все иностранцы, которые определяли его уровень в минувшем сезоне — Габриэл Рамос, Кадимян, Марушич, Яхшибоев... Вот, например, о последнем. Один из лучших бомбардиров первенства за год перескочил через "Энергетик" в "Шахтер", стал чемпионом, но задерживаться у горняков и стартовать в Лиге чемпионов не пожелал. Солигорский клуб покинули также Бодул, Архипов, Кабананга, который едва пришел, может уйти Антич.





Никола Антич





И при этом "Шахтер" — скорее исключение. Очевидно, с учетом прошлогоднего чемпионства, покровительства "Беларуськалия" (читай: государства) горняки будут пользоваться некоторыми преференциями. Их вылет в Эмираты сразу после запрета на зарубежные сборы тому подтверждение. А трансферная политика — свидетельство того, что легионеров в Беларусь можно заманить сегодня лишь на безумные для наших дней средства, и они у "Шахтера" есть. Иначе как бы появилась в составе чемпиона очередная партия иностранцев — Ахмеди, Дарбо, Дебелко, Океухи, Убайдуллаев, которые стоят сотни тысяч евро.





Словом, огромное преимущество "Шахтера" над всеми соперниками рисуется уже до старта сезона, потому как остальные комплектуются почти полностью футболистами из внутреннего чемпионата. В Беларусь, если это не Солигорск, за редким исключением, никто не едет. БАТЭ переживает финансовый кризис и вынужден расставаться с лучшими кадрами, чтобы удержаться на плаву. Бронзовый призер "Торпедо"-БелАЗ лишился самого яркого своего игрока Габриэла Рамоса, который предпочел латвийскую "Ригу". Теперь Фелипе Велозо остался в Жодино в одиночестве — правда, Юрий Пунтус допускает, что торпедовцы смогут пополниться еще парой бразильцев.





О тех, кто ниже, и говорить почти нечего. Из брестского "Динамо" ушли практически все. Большинство — в "Рух", Милевский вернулся в Украину, Нойок — не без резонанса уехал в российский "Оренбург". Один из лучших центрдефов чемпионата Габи Кики отказался оставаться в Беларуси и собирается стать свободным агентом. Хачериди тоже собирается расторгать контракт и уезжать из страны. Остались Бакай, Тве и Диалло, которые теперь уже игроки "Руха" — еще одного клуба, который будет стоять особняком в грядущем сезоне. Неспроста брестчане — второй клуб, которому разрешили лететь на зарубежные сборы. На днях они отправятся в Турцию.





"Неман", ставший открытием минувшего сезона, лишился вообще почти всех лидеров — Кадимяна, Марушича, Забелина. Из минского "Динамо" уехали Бручич, Павловски и Бородин, за ними скорее всего последует Горопевшек. "Ислочь" вдобавок к Цвейбе может лишиться Стивена. Тот же "Рух" покинули добротные украинские защитники Ковтун и Мигунов, "Славия" прощается с Наром, "Витебск" — с Чаловым и Жулио Сезаром, "Слуцк" — с Коанда и Сирима, "Минск" — почти со всеми иностранцами, включая одного из лучших хавбеков прошлого сезона Александра Васильева. "Городея", которую ждет ликвидация, — вообще со всеми.





При этом входящих трансферов из-за рубежа практически нет. Разве что вышеупомянутая "толпа" в "Шахтере" и 20-летний швед Седерстрем в "Рухе". В остальном — в лучшем случае новости о просмотрах легионеров неизвестной квалификации из минорных лиг сопредельных стран.





И дело не ограничивается легионерами. Белорусские футболисты также используют любую возможность уехать из страны. Дмитрий Бага согласился на чемпионат Латвии, Павел Седько — на скромную болгарскую "Славию", Сергей Кривец согласен играть в третьем дивизионе чемпионата Польши за "Лех-2", лишь бы жить не здесь, а с семьей в Познани. Лучший бомбардир минувшего чемпионата и лучший игрок страны Максим Скавыш также не намерен оставаться в Беларуси — благо, к нему есть предметный интерес.





И это, бесспорно, будет продолжаться. И если прошлый чемпионат мы называли одним из самых интересных и увлекательных, то по поводу грядущего в этом отношении имеются огромные сомнения.







