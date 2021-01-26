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Директор РНПЦ cпорта: у атлетов начали проявляться перепады настроения — от дурашливости до подавленности и уныния

Директор Республиканского научно-практического центра спорта РБ Ирина Малеванная рассказала о последствиях коронавируса для спортсменов.



"К основным негативным последствиям коронавирусной инфекции следует отнести проблемы с дыханием, сердечно-сосудистой системой, быстрой утомляемостью и психологической усталостью. Причем это проявляется даже у тех спортсменов, которые перенесли болезнь в легкой форме", — рассказала Малеванная sputnik.by.

По ее словам, некоторые атлеты даже не заметили, что до них добрался вирус: последствия выявила диспансеризация.

Проблемы зафиксированы у представителей многих видов спорта. У них снижается жизненная емкость легких, как следствие — в кровь не передается достаточное количество кислорода. Ухудшается общая выносливость, появляется усталость, сонливость, апатия. Даже если возникает желание тренироваться, а на соревнованиях – побеждать, организм чаще всего дает сбой. Если же человек перенес тяжелую пневмонию, возвращение в большой спорт в короткие сроки вообще вряд ли возможно.

В РНПЦ сейчас ведется индивидуальный диспансерный учет спортсменов, у них регулярно берутся анализы, делаются ПЦР-тесты, контрольные осмотры. Если все в норме, тестирование проводится раз в месяц, если выявляются проблемы – человека отправляют на дообследование.

Есть и положительные моменты: во время вынужденной паузы многие спортсмены решили всерьез заняться собственным здоровьем – теми проблемами, на которые прежде махали рукой, дескать, как-нибудь, когда-нибудь. Врачи спортивной медицины устраняют сейчас очаги возможной инфекции: если есть необходимость, удаляют миндалины, лечат язвенные болезни желудка, проводят санацию зубов атлетов.

По словам директора РНПЦ возросла нагрузка и на лабораторию психологии спорта: у некоторых атлетов начали проявляться психоэмоциональные проблемы. Это выражается в перепадах настроения — от смешливости и дурашливости до подавленности и уныния, многие жалуются на плохой сон, приступы тревоги и паники.

"Самое главное — не держать это в себе, не пытаться отмахнуться. Важно, чтобы не развился постковидный синдром. В РНПЦ трудятся квалифицированные специалисты, которые проводят консультации, предлагают способы и методы выхода из затруднительной ситуации. Результаты получаются хорошие", — подчеркнула Малеваная.
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