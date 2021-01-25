ХК "Динамо-Минск" выиграл у "Северстали" / hcdinamo.by​





У хозяев шайбы забили Артём Демков (на 27-й минуте) и Шейн Принс (49). У "Северстали" единственная шайба — на счету Якоба Берглунда (42).





Для динамовцев это третья победа в чемпионате КХЛ подряд.





27 января "зубры" будут принимать у себя в гостях нижегородское "Торпедо".



