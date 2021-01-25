+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Надежда Остапчук призвала Лосика прекратить голодовку: «Безумно жаль, что мы пришли к тому, что тебе приходится применять такие крайние меры»

Известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук призвала администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика остановить голодовку.


«От своего имени и команды свободных спортсменов #sos.by хотим обратиться к Игорю Лосику с просьбой о прекращении голодовки. Безумно жаль, что мы пришли к тому, что тебе приходится применять такие крайние меры и рисковать своей жизнью ради наших прав и свобод. Мы полностью поддерживаем твою позицию и верим в твою невиновность. Всей нашей дружной командой мы просим тебя остановить голодовку. Мы уже увидели твой чемпионский характер, и мы знаем, что ты настоящий боец. Но в жизни, как и в спорте, пусть к победе бывает тяжелым, извилистым и с несправедливым судейством, но мы обязательно придем к нашей победе! Потому, что мы большая и дружная семья, мы – Беларусы!» – написала Остапчук.

Лосик находится за решеткой с 25 июня 2020 года. В тот день в квартиру к нему пришли с обыском, после чего задержали, предъявив обвинение по части 1 статьи 342 УК Беларуси («организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти»).

25 декабря истек срок его максимального содержания под стражей. Но ему предъявили новое обвинение. На этот раз — по части 2 статьи 293 УК Беларуси: «приготовление к участию в массовых беспорядках». В общей сложности в настоящее время за решеткой блогер находится уже более 200 дней. 15 декабря в знак протеста против обвинения Игорь Лосик объявил голодовку, которая длится уже больше месяца.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]