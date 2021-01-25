Переход Дмитрия Прищепы из "Минска" в "Крылья Советов" может сорваться из-за смены власти в самарском клубе
Трансфер защитника молодежной сборной Беларуси Дмитрия Прищепы из "Минска" в "Крылья Советов" из ФНЛ (Д2) находится под угрозой срыва. Причина — смена власти в самарском клубе, претендующем на выход в российскую премьер-лигу.
Руководство "Крыльев" желает подписать контракт с белорусом, но генеральный директор против. По такому же принципу не состоялся трансфер Александра Нойока из брестского "Динамо" в "Крылья Советов".
Также на Прищепу претендуют "Урал", "Ахмат" и брестский "Рух", — сообщает журналист Арсений Исаеня.
09:48 25/01/2021
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