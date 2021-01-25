+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

«Рух» отправится на сбор в Турцию. Ранее Минспорта не согласовало выезд БАТЭ

Брестский «Рух» собирается на предсезонный сбор в Турцию. Об этом клубной пресс-службе рассказал главный тренер команды Кирилл Альшевский.




– Да, у нас будут три игровых дня. Мы прилетим и через несколько дней сыграем с командой из Украины, потом сыграем со своими одноклубниками из «Руха», и в последний день сборов мы сыграем два спарринга – с «Кайратом» и с одним из клубов Узбекистана.

- Большинство клубов высшей лиги не поедут на заграничные сборы. Это даст нам преимущество перед другими командами?

– Не знаю. Только сезон это может показать. По большому счету, кто на сегодняшний день, насколько я понимаю, может уехать на сборы за пределы страны, то, в принципе, они и уедут, – сказал Альшевский. 

Ранее стало известно, что Минспорта не согласовало БАТЭ выезд на зарубежный сбор.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]