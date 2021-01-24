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В результате авиакатастрофы в Бразилии погибли футболисты и президент клуба

В Бразилии через несколько минут после взлета потерпел крушение самолет, на его борту находились пилот, игроки клуба Palmas и его президент. Никто из пассажиров самолета не выжил.

Утром 24 января в бразильском штате Токантис произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли шесть человек. Об этом сообщило местное издание Globo.

На борту самолета, который упал через несколько минут после взлета, находились спортсмены футбольного клуба Palmas Гильерме Ноэ, Маркус Молинари, Рануле, Пракседес, а также 32-летний президент клуба Лукас Мейра. Погиб также пилот самолета, сообщило издание.

Погибшим футболистам было от 23 до 28 лет. Футболисты летели в город Гояния, где 25 января должен был состояться матч с клубом Vila Nova.
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