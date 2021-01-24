Российскую лыжную команду лишили бронзы эстафеты на этапе Кубка мира
Первая команда сборной России по лыжным гонкам была лишена третьего места по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти за неспортивное поведение Александра Большунова, сообщили в Международной федерации лыжного спорта.
Таким образом, спортсмены (Алексей Червоткин, Евгений Белов, Денис Спицов и Большунова) лишились бронзовой медали.
На финише финский лыжник Йони Мяки встал на пути россиянина, после чего Александр Большунов отмахнулся палкой в сторону соперника. После финиша Большунов врезался в Мяки.
Выиграла воскресную гонку команда Норвегии. Второй стала сборная Финляндии. После дисквалификации Александра Большунова на третью строчку поднялась вторая команда российской сборной (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов).
15:48 24/01/2021
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