+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Российскую лыжную команду лишили бронзы эстафеты на этапе Кубка мира

Первая команда сборной России по лыжным гонкам была лишена третьего места по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти за неспортивное поведение Александра Большунова, сообщили в Международной федерации лыжного спорта.

  


Таким образом, спортсмены (Алексей Червоткин, Евгений Белов, Денис Спицов и Большунова) лишились бронзовой медали.

На финише финский лыжник Йони Мяки встал на пути россиянина, после чего Александр Большунов отмахнулся палкой в сторону соперника. После финиша Большунов врезался в Мяки.

Выиграла воскресную гонку команда Норвегии. Второй стала сборная Финляндии. После дисквалификации Александра Большунова на третью строчку поднялась вторая команда российской сборной (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]