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"Неожиданный удар": Белорусская федерация современного пятиборья об отмене ЧМ

Зампредседателя Белорусской федерации современного пятиборья Александр Игнатьев прокомментировал перенос чемпионата мира по этому виду спорта из Беларуси.

Представитель современного пятиборья / uipmworld.org

“Это существенный урон. Мы вложили немало сил на стадии подготовки к чемпионату мира. Его отмена — неожиданный удар для нас”, — заявил Игнатьев. 

По его словам, в Беларусь было бы удобно добираться спортсменам из разных стран, но теперь “каждый будет высказывать свою точку зрения”. Пока же федерация формулирует мнение о происходящем, а вопросы компенсации, говорит Игнатьев, находятся на стадии обсуждения.

7-13 июня Чемпионат мира по пятиборью и лазерному бегу должен был принять Минск. Но 22 января Международный союз современного пятиборья заявил о переносе турнира в другую страну из-за нестабильной ситуации в Беларуси. За отмену соревнования ранее выступил Белорусский фонд спортивной солидарности.

До этого Минск лишился чемпионата мира по хоккею 2021 года. По той же причине, передает "Еврорадиро".
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