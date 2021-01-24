Представитель современного пятиборья / uipmworld.org





“Это существенный урон. Мы вложили немало сил на стадии подготовки к чемпионату мира. Его отмена — неожиданный удар для нас”, — заявил Игнатьев.





По его словам, в Беларусь было бы удобно добираться спортсменам из разных стран, но теперь “каждый будет высказывать свою точку зрения”. Пока же федерация формулирует мнение о происходящем, а вопросы компенсации, говорит Игнатьев, находятся на стадии обсуждения.





7-13 июня Чемпионат мира по пятиборью и лазерному бегу должен был принять Минск. Но 22 января Международный союз современного пятиборья заявил о переносе турнира в другую страну из-за нестабильной ситуации в Беларуси. За отмену соревнования ранее выступил Белорусский фонд спортивной солидарности.



