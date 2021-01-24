+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Экс-коллега Баскова: после выборов он "превратился в человека с другой планеты"

Бывший администратор хоккейного минского "Динамо" Андрей Маркович, рассказал Tribuna о своём мнении по поводу экс-гендиректора клуба Дмитрии Баскове.

Дмитрий Басков / tut.by

— Честно скажу, тогда Басков оставил приятное впечатление. Человек разбирается в хоккее, болел за развитие этого вида спорта, много времени уделял деткам в спортивной школе. После того как Басков стал работать в клубе, моё отношение к нему не изменилось.

Маркович вспоминает: Басков начал меняться уже в ходе предвыборной кампании.

— После 9 августа Басков превратился в человека с другой планеты. Такое ощущение, что он начал жить в каком-то своем мире, который ближе к Дворцу независимости. У него изменилась манера общения, а потом эти поступки…

Бывший коллега Баскова по "Динамо" признаётся: он не может представить, чтобы в какой-нибудь другой стране председатель федерации хоккея поехал во дворы, чтобы срезать ленточки. Маркович думает, что делает всё это Басков искренне и уверен в заслугах Александра Лукашенко и перед страной, и перед хоккеем.

— Не думаю, что в этом плане он преследует исключительно какие-то корыстные интересы, просто человек так мыслит.

Напомним, человек, похожий на главу Федерации хоккея Дмитрия Баскова, был замечен на "Площади перемен" в день избиения Романа Бондаренко, который позже скончался в больнице. Также были опубликованы аудиозаписи, на которых мужчина с голосом, похожим на Баскова, обсуждает "дворовые рейды" с женщиной, чей голос похож на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.

Басков внесён в санкционный список балтийскими странами. Кроме того, возможное причастие Баскова к избиению Бондаренко было одним из аргументов, с которыми противники проведения ЧМ по хоккею в Минске обращались к международным организациям и IIHF. В итоге ЧМ был перенесён. По официальной версии — из соображений безопасности.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]