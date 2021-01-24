Дмитрий Басков / tut.by





— Честно скажу, тогда Басков оставил приятное впечатление. Человек разбирается в хоккее, болел за развитие этого вида спорта, много времени уделял деткам в спортивной школе. После того как Басков стал работать в клубе, моё отношение к нему не изменилось.





Маркович вспоминает: Басков начал меняться уже в ходе предвыборной кампании.





— После 9 августа Басков превратился в человека с другой планеты. Такое ощущение, что он начал жить в каком-то своем мире, который ближе к Дворцу независимости. У него изменилась манера общения, а потом эти поступки…





Бывший коллега Баскова по "Динамо" признаётся: он не может представить, чтобы в какой-нибудь другой стране председатель федерации хоккея поехал во дворы, чтобы срезать ленточки. Маркович думает, что делает всё это Басков искренне и уверен в заслугах Александра Лукашенко и перед страной, и перед хоккеем.





— Не думаю, что в этом плане он преследует исключительно какие-то корыстные интересы, просто человек так мыслит.





Напомним, человек, похожий на главу Федерации хоккея Дмитрия Баскова, был замечен на "Площади перемен" в день избиения Романа Бондаренко, который позже скончался в больнице. Также были опубликованы аудиозаписи, на которых мужчина с голосом, похожим на Баскова, обсуждает "дворовые рейды" с женщиной, чей голос похож на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.





Басков внесён в санкционный список балтийскими странами. Кроме того, возможное причастие Баскова к избиению Бондаренко было одним из аргументов, с которыми противники проведения ЧМ по хоккею в Минске обращались к международным организациям и IIHF. В итоге ЧМ был перенесён. По официальной версии — из соображений безопасности.