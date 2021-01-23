Чтобы избежать вполне реального срока, многократный чемпион мира по кикбоксингу и муай-тай в багажнике машины покинул Беларусь и вроде как направился в Европу (в соцсетях после этого Кудин делился фото с парижским геотегом), пишет by.tribuna.com Однако, как рассказал друг Кудина Вадим Кырняла (менеджер в сфере единоборств, боец спецназа Французского легиона), боец не захотел находится в Европе в статусе беженца и прибыл в столицу России, чтобы быть поближе к семье. Шаг оказался опрометчивым: на следующий день после задержания Кудина арестовали на два месяца, и теперь ему грозит экстрадиция в Беларусь – этот вопрос должен разрешиться до 1 марта.









Впрочем, наверняка еще ничего не решено. Белорусская генпрокуратура пока дала только один комментарий – вскоре после новостей о задержании Кудина в ведомстве сообщили, что пока о местонахождении бойца им не известно. Зато точно можно сказать, что в дело спасения Алексея включился Фонд спортивной солидарности. Команда под руководством Александры Герасимени, которая уже не раз доказала, что их инициативы могут быть очень эффективны (отмененные ЧМ по хоккею и спортивному пятиборью, а также бан белорусского НОК – отличные тому доказательства), объявила о сборе подписей спортсменов под письмом о приостановке экстрадиции бойца. Обращение (листайте карусель, чтобы его прочитать) готовилось для отправки в российские Госдуму, генпрокуратуру и НОК, куда и было отослано.





Сроки, понятное дело, поджимали, так что на сбор подписей было выделено менее суток – стартовал он в 15:30 21 января, а завершился в 12:00 следующего дня. И за это короткое время письмо успели поддержать 332 спортсмена (причем автографы оставляли исключительно профессионалы – в прошлом или настоящем).





Кто же выступил в поддержку Кудина?

В первую очередь это его коллеги-бойцы . Примерно четверть всех подписантов – это представители различных единоборств. Многие из них, как и сам Кудин, ранее также поддержали обращение спортсменов за новые честные выборы и против насилия. Это С тепан Попов (чемпион мира и Европы по самбо), Дмитрий Шершань (призер ЧЕ по самбо), Иван Ганин (призер ЧМ по кикбоксингу), Никита Шостак (чемпион Европы и призер ЧМ по муай-тай), Дмитрий Базылев (чемпион мира по самбо), Сергей Скиба (чемпион мира по кикбоксингу), Александр Ваховяк (призер ЧМ по дзюдо), Лейла Аббасова (призер ЧМ и ЧЕ по самбо), Константин Полей (мастер спорта по дзюдо), Александра Ситникова (призер ЧЕ по муай-тай), Дмитрий Асанов (чемпион Европы по боксу) и многие другие. Отдельно отметим Виталия Гуркова – титулованный таец и участник группы BRUTTO, не только подписал письмо в поддержку Кудина, но и записал видеообращение к своим спортивным друзьям и соперникам с призывом сделать то же самое.

Не прошли мимо беды, в которую попал Кудин, и многие бойцы, которые в целом ситуацию в Беларуси публично не комментируют – среди них такие легенды тайского бокса как Дмитрий Варец, Денис Варакса и Юрий Булат (у каждого из них десятки кубков и поясов, а последний осенью успел отсидеть 15 суток). Также поддержал коллегу и Дмитрий Валент – еще один титулованный представитель муай-тай (в декабре он подписал провластное письмо, но быстро передумал и добился отзыва своего автографа). Не только подписал письмо, но и эмоционально высказался тренер Владимир Черкашин, работавший с Кудиным десять лет (с 2004 по 2014).





«Я прошел с ним [Кудиным] до Заслуженного мастера спорта Беларуси. Алексей принес стране 24 золотые медали с чемпионатов мира и Европы, какая может быть экстрадиция? Все мировое сообщество понимает, что происходит в Беларуси – в связи с этим ни о какой выдаче речь идти не может!», – заявил он.





Изначально Фонд анонсировал, что обращение в поддержку Кудина будет белорусско-российским – и в нем действительно поучаствовали представители наших восточных соседей. Есть среди них и совсем неожиданные люди вроде хоккеиста Марата Карлиева (серебряный призер ВХЛ), но в основном это вновь представители единоборств: бойцы ММА Владислав Янковский, Эдуард Вартанян, Артем Фролов, Алексей Махно, тайбоксеры Максим Зотов и Артем Левин, чемпионка России по боксу Ирина Ларионова. Поддержал Кудина и выступающий в UFC Александр Волков, с которым белорус работал в качестве спарринг-партнера.





Что касается белорусов, представляющих другие виды спорта, то тут мы видим много знакомых фамилий. За Кудина вписались Елена Левченко, Мелитина Станюта, Андрей Кравченко, Константин Яковлев, Артур Удрис, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Екатерина Снытина, Ольга Барабанщикова, Александра Тарасова, Наталья Зверева, Евгений Мазуро, Эльвира Герман, Павел Санкович, Анжелика Котюга, Светлана Куделич, Александра Романовская, Наталья Лещик, Мария Шакуро, Александр Руммо, Наталья Петракова и многие другие атлеты, в чьей позиции мы давно уже не сомневаемся.





Для некоторых поддержка Кудина выглядит особенно смелым шагом. Например, для тренера детских и юношеских команд гандбольного СКА Андрея Тарана. В клубе его позицию по этому вопросу наверняка не поддержат, ведь целый кластер «армейцев» (почти 30 человек) подписал провластное письмо – в нем председатель клуба Андрей Крайнов, главный тренер команды Игорь Папргуа, тренеры по научно-методической работе (и просто легенды) Александр Каршакевич и Спартак Миронович, а также многие представители фарма БГУФК-СКА.

Также в отдельную группу поддержавших Кудина можно вынести футболистов. Их под письмом в поддержку бойца набралось чуть больше 30 – то есть около 10 процентов всего списка. За Кудина вписались не нуждающийся в представлениях Василий Хомутовский, форвард БАТЭ Николай Сигневич, финалист Кубков Беларуси и Молдовы Евгений Веревка, легенда «Крумкачоў» Евгений Костюкевич, вынесший «Шахтер» из ЛЕ Роман Волков, многократные чемпионки РБ Полина Малаева и Лиана Мирошниченко, экс-кипер «молодежки» Филипп Войтехович, бывший игрок «Ислочи» Илья Трачинский, серебряный призер ЧБ Роман Гаев, поигравший за «Шахтер», минское «Динамо» и сборную Беларуси U-21 Филипп Иванов, чемпионы страны Артур Матвейчик и Сергей Крот (в составе «Славии» и «Шахтера» соответственно), сверкавший и бравший трофеи с Борисовом и «Гомелем» Павел Платонов, поигравшие вместе с БАТЭ в ЛЧ Кирилл Алексиян и Виталий Гайдучик (последнего сейчас вроде как ждут в брестском «Динамо») и другие. Также в списке есть представители не только большого футбола, но и прочих вариаций игры – так, «пляжников» представляет лучший игрок страны-2019 Валерий Макаревич (сейчас его отчислили из сборной за позицию), а среди мини-футболистов выделяется Сергей Подалинский (игрок «националки», побывавший на Окрестина в те самые горячие августовские дни).

А вообще респекта за подпись заслуживает каждый спортсмен или тренер, особенно действующий – ведь, похоже, для власти список подписантов за Кудина будет очередным «черным». Как стало известно Tribuna.com, 27-28 января состоятся заседания комиссии по назначению президентских стипендий: там точно будут учитывать наличие/отсутствие подписи спортсмена в письмах за честные выборы и за Лукашенко – и не исключено, что солидарность с бойцом тоже может негативно повлиять на решение.

Но для многих совесть и стремление к справедливости дороже, правда?





(сокращение БП)