«Конфликтов в ЦСКА ни у кого не было. Мы работали единым коллективом, по крайней мере тренерским. Лично для себя я не искал каких-то заговоров, подводных течений. Мы остались с Бабаевым, Орешкиным и другими руководителями в хороших отношениях, пишет by.tribuna.com





Между людьми наверняка может возникнуть некое недопонимание, но это никак не касалось нашей профессиональной работы. Возможно, наши взгляды на футбол разнятся в последнее время. Это тоже нормальный процесс. Я где-то читал про себя, что я нарушил корпоративную этику, осуждал методы работы главного тренера. Но это же бред, потому что я нигде не осуждал методы работы главного тренера. Я мог не согласиться где-то с его позицией.





Что касается той пресс-конференции, где я сказал о замене Эджуке, то она была сделана главным тренером. Главный тренер руководил процессом даже дистанционно. В перерыве матча у нас был разговор с Виктором Михайловичем и каждый отстаивал свою позицию по Эджуке. Мы поговорили, и Эджуке продолжил играть второй тайм, ну, а потом… главный тренер на то и главный тренер.





После моего ухода мы с Гончаренко не разговаривали. Звонил ли он? Возможно, просто не дозвонился. Прощальный пост в инстаграме я написал на следующий день после увольнения. Про Гончаренко написать я забыл, но написал: «Спасибо руководству», а главный тренер все-таки входит в руководство команды», – сказал Овчинников в программе «Инсайдеры».



